Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

Diyarbakır'da, ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor. Günün her saati yenen yenebilen kebab, iç yağı ile pişirilmesiyle ayrı bir tada dönüşüyor.

Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

Kentin en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Gün aydınlanmadan yakılan mangallarda pişen ciğer kebaplarının kokusunu, günün her saati, başta Sur ilçesi olmak üzere kebapçıların bulunduğu her sokak başından duymak mümkün.

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Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

Bol soğan salatası, yeşillik, domates ve özellikle ayranla tüketilen ciğer kebabının daha çok kışın tüketilen lezzeti perde ciğeri ise kentte sayılı usta tarafından yapılıyor.

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Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

5 dakika pişirilen, daha sonra iç yağına sarmalanarak 10 dakika daha ateşte pişirilerek perde ciğere dönüşen lezzet, isteğe göre kırmızı biber, karabiber, kimyon ve soğanla da hazırlanıyor.

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Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

Kentte tescil için başvuru yapılan sayılı ürün arasında yer alan perde ciğeri, hazırlanması zahmetli olması nedeniyle sipariş üzerine yapılıyor.

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