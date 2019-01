Sabah kahvaltısında bile yeniyor damak tadına düşkünlerin favorisi

Kentin en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Gün aydınlanmadan yakılan mangallarda pişen ciğer kebaplarının kokusunu, günün her saati, başta Sur ilçesi olmak üzere kebapçıların bulunduğu her sokak başından duymak mümkün.

Twitter

Facebook 1 20