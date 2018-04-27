Sabah gemiyle geldi! Kokusu tüm şehri sardı

Brezilya’dan gelen ve içinde 7 bin 374 inek bulunan gemi, Samsun’da kötü kokuya yol açtı.

Sabah gemiyle geldi! Kokusu tüm şehri sardı

Brezilya’dan Samsun Limanı’na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı. Samsun’a gelen 7 bin 374 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu.

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Sabah gemiyle geldi! Kokusu tüm şehri sardı

Samsun’a getirilen gemide bulunan 7 bin 374 baş besilik sığırdan 4 bin 180 tanesi Amasya’ya, 2 bin 214’ü Kırşehir’e, 400 tanesi Ankara’ya, 350 tanesi Adana’ya ve 230 tanesi de Nevşehir’e gönderilecek. Panama bandıralı geminin 1 gün içerisinde yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.

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Sabah gemiyle geldi! Kokusu tüm şehri sardı

Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ise sabah kalktıklarından itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler.

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Sabah gemiyle geldi! Kokusu tüm şehri sardı

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