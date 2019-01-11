Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

Ekranlardaki kahkahalarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medyadan paylaştığı bornozlu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

Daha önce '''Seviyorsam, ihaneti affederim'' sözleriyle çok konuşulan ünlü sunucu Saba Tümer, şimdi de bornozlu paylaşımıyla gündemde. Dünyaca ünlü tropikal ada Barbados'ta tatil yapan Tümer, pembe bornozuyla verdiği bir pozu sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni topladı.

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Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

48 yaşındaki Saba Tümer'in kusursuz fiziği genç kızlara taş çıkardı. İşte güzel sunucunun kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan o fotoğrafı...

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Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

''SEVİŞİNCE AŞK TAVAN YAPAR'': Saba Tümer, daha önce verdiği bir röportajda da ''Fedon, 'Sevişince aşk biter' demişti, inanıyor musun buna?'' şeklindeki soruya ''Ne bitmesi? Sevişince aşk alevlenir, tavan yapar. İki tenin birleşmesi kadar güzel bir şey var mı? Nasıl oduna ateş atıp alevlendirirsin, onun gibi bir şey sevişmek.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

Öte yandan 'bornozlu fotoğraf' akımına son olarak ünlü oyuncu Tuba Ünsal katılmıştı. Ünsal'ın “Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim” notunu düştüğü paylaşım, hayranlarından tam not almıştı. Gelin hep beraber bornozlu fotoğraf paylaşan ünlülere bir göz atalım...

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