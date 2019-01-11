Saba Tümer'in sosyal medyayı kasıp kavuran bornozlu fotoğrafı!

''SEVİŞİNCE AŞK TAVAN YAPAR'': Saba Tümer, daha önce verdiği bir röportajda da ''Fedon, 'Sevişince aşk biter' demişti, inanıyor musun buna?'' şeklindeki soruya ''Ne bitmesi? Sevişince aşk alevlenir, tavan yapar. İki tenin birleşmesi kadar güzel bir şey var mı? Nasıl oduna ateş atıp alevlendirirsin, onun gibi bir şey sevişmek.'' ifadelerini kullanmıştı.