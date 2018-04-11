Saba Tümer'dan itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

'Bayan Kahkaha' lakaplı güzel sunucu Saba Tümer, Instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlatırken “Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım.'' dedi.

Saba Tümer'dan itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla adından söz ettiren 'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer oldu. Saba Tümer, Alfa Yayınları’ndan çıkan '21 Günde Mutluluk' kitabını neden yazdığını anlattı: Kitabı yaklaşık 9 ayda yazdım. Aslında amacım kitap yazmak değildi. Amacım kendimi mutlu etmekti. Bazı formüller denedim kendi üzerimde. Baktım ki işe yarıyor, ‘Bencillik etme Saba, herkesle paylaş, herkes mutlu olsun’ dedim. Fiyatı her bütçeye uygun. Herkesin kolayca erişebilmesi için bunu özellikle rica ettim.

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Saba Tümer'dan itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

GENÇLERE TAVSİLERDE BULUNDU: Yayında gençlere seslenen Saba Tümer, ''Hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Yaptıkları bazı şeylerde başarısız olunca hemen demoralize oluyor insanlar. Oysa başarısızlık, hayatın sana ‘Yanlış yoldasın’ demesinin bir yolu. Hayat seni uyarıyor, ‘Bu yolda ufak bir değişiklik yap’ diyor. İç sesini dinlesin herkes, özellikle de gençler." ifadelerini kullandı.

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Saba Tümer'dan itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

"MAYO GAZ YAPIYOR": Saba Tümer, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde "Bikini mi, mayo mu?" sorusuna, "Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler" yanıtını verdi.

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Saba Tümer'dan itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı, çığlık attım

"30'LAR GÜZEL AMA 40'LAR DA ANLAMLI": Ünlü sunucunun, "20’li yaşlar mı, 30’lar mı yoksa 40’lar mı?" sorusuna yanıtı şöyle oldu: “20’ler değil, orada netim. 30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı. 30’lu yaşlarda kendini daha iyi tanıyorsun, hayattan ne istediğini daha iyi anlıyorsun. 40'larda da bunun tadına varmaya başlıyorsun.”

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