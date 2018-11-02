Saatlik kazançları dudak uçuklatıyor

Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Apple: 29.1 milyon dolar
Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Amazon: 26.2 milyon dolar
Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Google: 15.6 milyon dolar
Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Microsoft: 13.5 milyon dolar
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