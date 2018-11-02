Saatlik kazançları dudak uçuklatıyor

Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor.

Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Apple: 29.1 milyon dolar





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Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Amazon: 26.2 milyon dolar



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Teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ile son 10 yılın Forbes listesinin gediklisi olan teknoloji develeri saatlik kazançları ile dudak uçuklatıyor. İşte 'Silikon Vadisi'nin develerinin her 1 saatte kasalarına koyduğu miktarlar... Google: 15.6 milyon dolar



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