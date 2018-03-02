Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için gece uçabilen bir helikopter ve 2 bot ile arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, 'Aquabellatrix' isimli teknelerinin öğle saatlerinde su aldıkları yönünde yardım istedi. Daha sonra tekneyle irtibat kesildi.

Teknenin batıp batmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir teknenin denize açıldığı ve yardım çağrısı var. Batıp batmadığı yönünde bir emare bulunamadı. Teknede iki kişi olduğu söyleniyor ancak bu bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tekneye ulaşılmış değil. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.