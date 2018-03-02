Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde S.O.S. verdikten sonra bir daha bağlantı kurulamayan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için gece uçabilen bir helikopter ve 2 bot ile arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, 'Aquabellatrix' isimli teknelerinin öğle saatlerinde su aldıkları yönünde yardım istedi. Daha sonra tekneyle irtibat kesildi.

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Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Tekneyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye ilçesinden denize açılan ve yardım çağrısı alınan bir tekneyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Saatlerdir aranıyor! Muğla açıklarında kaybolan tekne...

Teknenin batıp batmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir teknenin denize açıldığı ve yardım çağrısı var. Batıp batmadığı yönünde bir emare bulunamadı. Teknede iki kişi olduğu söyleniyor ancak bu bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tekneye ulaşılmış değil. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

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