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Saatler geri mi alındı? Sakın cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza aldanmayın...

Saatler geri mi alındı? Sakın cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza aldanmayın...

Bugün güne başlayanlar dijital olan tüm saatlerinin bir saat geri alındığını gördü... Ancak Türkiye ileri-geri saat uygulamasını terkettiği için cihazlarınızın saatlerini yeniden ayarlamadan harekete geçmeyin...

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 09:59 - Güncelleme: 28-10-2018 09:59

BUGÜN Bugün saatler geri alındı mı sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bazı akıllı cihazların Avrupa'daki uygulama dolayısıyla saatleri otomatik olarak geri alması, akıllara "şu an saat kaç" sorusunu getirdi. Peki, ülkemizde tek saat şeklinde devam eden uygulamaya göre şu an saat kaç? İşte, merak edilen detaylar

SAATLER GERİ ALINDI MI?... Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

YIL BOYU TEK SAAT UYGULAMASI... Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

ŞU AN SAAT KAÇ?... Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerini baz alabilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ab 28 Ekim 2018 11:04 Türkiye ileri gitmiş Avrupa geri mi kalmış

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