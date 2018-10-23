Saatini göstermek isteyen Ronaldo'nun canı çıktı! Tam 14 milyon lira...

JUVENTUS'un başı tecavüz suçlamalarıyla dertte olan Portekizli yıldızı Ronaldo, servet değerindeki kol saatiyle adeta şov yaptı. Portekizli futbolcu, Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına konuştu. Ronaldo'nun kolundaki saat dikkatlerden kaçmadı.
Ronaldo'nun basın toplantısında taktığı müthiş saat takip edenlerin bakışlarını üzerine çekti.
Ronaldo, sponsorluğunu yapan bir markanın pırlanta kaplı saatiyle konuşmasını yaptı.
Portekizli yıldız oyuncunun saatinin 424 ayar beyaz elmastan yapıldığı belirtildi.
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