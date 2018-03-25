Saat şimdi kaç oldu, yaz saati uyugulaması ayarları Türkiye 25 Mart durumu

Şu an saat kaç, İstanbul'da şuan saat kaç, saatler ileri alındı mı soruları kafası karışan vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan biri oldu. Avrupa ülkelerinde uygulanan 1 saat ileri alınması uygulaması ülkmizde artık uygulanmıyor. Bilgisayar ve telefonlar otomatik olarak bir saat ileri alınınca kafalar iyice karıştı. Peki akıllı telefonlarda nasıl saat ayarlaması yapılacak, nasıl otomatik saat ayarlaması iptal edilir detaylar haberimizde.

BİLGİSAYARLAR VE SAATLER OTOMATİK İLERİ ALDI: 25 Mart gecesi saatler ileri alındı mı sorusu, geçtiğimiz yıl yaz saati uygulaması dolayısıyla dijital saatlerin otomatik olarak ileri alınması ile gündeme gelmişti. Türkiye'de yaz saati uygulamasının uygulamadan kaldırılmasının ardından gözler dijital cihazlara çevrildi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar cep telefonlarında saatlerin otomatik olarak 1 saat ileri alındığını yazıyor. Ancak Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişiklik yok.

ŞU AN SAAT KAÇ?: Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti. Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

MANUEL SAATLERİNİZE BAKIN: Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR: Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Yaz saati uygulaması tartışmalıdır. Gün ışığından daha çok yararlanmak için gündüz saatlerine bir saat eklenmesi satış, spor ve iş saatlerine bağlı çeşitli etkinlikleri olumlu yönde etkilerken tarım, gece eğlenceleri gibi güneş ışığıyla beraber biten etkinliklere olumsuz etki yapar. Öte yandan, öğle saatlerine bir saat daha eklemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltmaktadır. Ne var ki, uygulamanın sağlık ve suç oranları üzerindeki etkisi daha az belirgindir. Her ne kadar uygulamanın ilk hedeflerinden biri akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini kısmak olsa da, günümüzde çağdaş ısıtıcı ve serinletici cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu amacından sapmaya başladı. Öyle ki, 20. yüzyıl başlarında elektrik temel olarak aydınlatmada kullanılıyordu. Teknolojik gelişmeler yeni elektrik kullanım alanları yaratınca buradan elde edilen tasarruf azaldı. Bu bakımdan bu uygulamanın kullanılması çelişkili ve tutarsız bir hâl almaya başladı.

YSU'da ara sıra meydana gelen kaymalar başka zorlukları da beraberinde getirir. Bundan dolayı, zaman kaydetmede ve görüşmelerle yolculukların ayarlanmasında, faturalandırma, arşivcilik gibi işlerde, tıbbi cihazların ve iş makinelerinin kullanımı ile uyku düzeninde sorunlar meydana gelir. Yazılımlar genellikle bilgisayarların saatlerini otomatik olarak ayarlar. Ne var ki, bunun sınırları vardır ve özellikle YSU kuralları değiştiğinde hata olasılığı artar.

NASIL AYARLANIR?: Yaz saati uygulaması kapsamında, Kuzey Amerika başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Avustralya Kıtası'nın bazı kesimleri, saatlerini bir saat ileri alacak. Fakat, Türkiye başta olmak üzere Rusya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü gibi büyük bir çoğunluk ise bu uygulamaya katılım göstermeyecek.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz.