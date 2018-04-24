Saadettin Köpek öldü yüzde 50 indirim geldi

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey tarafından ormanda kellesi vurulan Sadettin Köpek'in ölümüyle sosyal medya karıştı. İzleyiciler rahatladıklarını söylerken, Instagram kullanıcıları, "Türkiye rahatladı", "İyice bakın öldü mü?" diye yorumlar yaptı.

Dünyada birçok ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in ölümü her yerde konuşuldu. Sosyal medyayı sallayan dizi ile ilgili Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı. Katar'ın Al Khor şehrinde bulunan Ertuğrul isimli lokanta, Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümünün ardından %50 indirim yaptı. Restoranın dışına ayrıca Kayı Boyu bayrağı da asıldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)