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Saadet'in oy oranı ne kadar? Dikkat çeken artış

Saadet'in oy oranı ne kadar? Dikkat çeken artış

2019 seçimlerin kilit öneme sahip olan Saadet'in oy oranlarının arttığı ifade edildi. Bu tespit kamuoyu araştırması yaptıran Saadet Partili yetkililere ait. Araştırmaya göre Genel Başkan Karamollaoğlu'nun oy oranında da ciddi artış var.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:07 - Güncelleme: 16-04-2018 09:07

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken gözler siyasi partilerin yaptırdıkları anketlere çevrildi. 2019 seçimilerinde en küçük oyun bile çok büyük işler yapacağı bir ortam olacak. Son zamanların gözde partilerinden birisi de Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. 7 Haziran seçiminde yüzde 2,1 1 Kasım seçiminde ise yüzde 0,7 oy alan Saadet'in Parti yetkililerine göre Saadet'in oy oranında gözle görülür bir artış var. Karamollaoğlu'nun oy oranı da aynı şekilde. Partinin araştırmasına göre, oy oranları yüzde 5, Karamollaoğlu'nun oy oranı ise yüzde 10'u geçiyor. 

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Saadet Partisi, kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını dikkatle izliyor. Parti yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini not etti.  

ÜYE SAYISINDA 20.000'LİK ARTIŞ

En son 2009 yerel seçimlerinde yakalanan yüzde 5’lik oy oranının, Karamollaoğlu’na gösterilen yüzde 10’luk ilgiye yaklaşmasının zaman alacağını ancak adalet ve hakkaniyet söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çeken SP’liler; partinin üye sayısının ise son iki ayda yaklaşık 20.000 arttığına dikkat çekti.

KURTULUŞ'LA YÜZDE 5.13 

Recai Kutan’ın genel başkanlığında 2004 yerel seçimlerinde yüzde 4’ü geçen parti, şu an Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığındaki 2009 yerel seçimlerinde, genel seçimlere göre oyunu yaklaşık yüzde 90 arttırarak yüzde 5.13’ü yakalamıştı. 2011 genel seçimlerinde yüzde 1.27 oy çıkaran SP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte girdiği 7 Haziran genel seçimlerinde de 2.06’yı görmüştü. Ancak parti 1 Kasım seçimlerinde 0.68’e kadar gerilemişti.

KARAMOLLAOĞLU: GELİŞMELER BİZİ ÜMİTLENDİRİYOR

Kamuoyu araştırma şirketleri 2019 seçimlerine daha uzun bire süre olmasına karşın değerlendirmelerini partilerle paylaşıyor. Edinilen bilgiye göre SP yönetimi, henüz özel bir anket yaptırmasa da anket sonuçlarını takip ediyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da “Gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor” değerlendirmesi yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 10:09 Pohpohlayın bakayım saadeti taş çatlasın%1-2 alınca hepinizin foyası ortaya çıkacak baştada hükümet yanlısı gözüküp internethaberin akşener temel seviciliği

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