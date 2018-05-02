Saadet Partisi'nin yaptırdığı anket sonuçları olay oldu

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk, Saadet Partisi'nin yaptırdığı bir anketi açıkladı. Öztürk, CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranının yüzde 32 olduğunu ve CHP'nin İYİ Parti'yle ittifak yapmak istememesinin nedeninin, CHP ve MHP'den İYİ Parti'ye oy geçişi yaşanması ihtimali olduğunu söyledi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)