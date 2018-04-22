Saadet Partisi'nden Abdullah Gül anketi! Kılıçdaroğlu ve Akşener...

SAADET Partisi, anketler yaptırarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı göstermek için nabız yoklamaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile, ardından da bir süredir adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Abdullah Gül'le görüşecek.

PAZARTESİ KILIÇDAROĞLU SALI AKŞENER... Cumhuriyet'in haberine göre, Temel Karamollaoğlu’nun ilk görüşmesi, pazartesi günü, Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Salı günü ise Meral Akşener ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerin daha önce planlandığı, Karamolloğlu’nun her iki lideri de kurultaylarını tamamlamak için tebrik edeceği belirtilse de, seçim takviminin erkene alınması ile aday, ittifak, seçim güvenliği konularının da gündeme geleceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA GÜL'LE BULUŞACAK... Karamollaoğlu, pazartesi ayrıca, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek. Karamollaoğlu’nun ardından İstanbul’a gideceği ve programında eski Cumhurbaşkanı Gül’ün de olduğu öğrenildi. İkilinin görüşmenin takvimini netleştirmeye çalışıldığı öğrenildi. Karamollaoğlu, partisinin kurullarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Dünkü Genel İdare Kurulu toplantısında, seçim süreci boyunca izlenecek yol haritası tartışıldı.

ANKETLERDE ABDULLAH GÜL SORULACAK... Karamollaoğlu, parti teşkilatına, “milletvekili aday adaylarının” belirlenmesi talimatını verdi. SP’nin anket çalışmalarına da hız verdiği belirtildi. Anketlerde “hangi parti ile ittifak kurulmalı”, “hangi ittifak sıcak bakılıyor” sorularının yanı sıra, belirlenen birkaç Cumhurbaşkanı adayına bakışın da araştırıldığı öğrenildi. Anketlerle nabzın yoklandığı isimler arasında Abdullah Gül’ün de olduğu belirtildi.