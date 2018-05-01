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Saadet Partisi adayı açıklanıyor

Saadet Partisi adayı açıklanıyor

Saadet Partisi adayı birazdan açıklanıyor. Saadet Partisi daha önce açıkladığı gibi bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını açıklayacak. Gelişmeleri an be an sizlere aktaracağız...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 09:44 - Güncelleme: 01-05-2018 09:44

Saadet Partisi adayı birazdan düzenlenen basın toplantısıyla ilan edilecek.  24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Saadet partisi saat 10.00'da Cumhurbaşkanı adayını ilan ediyor. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenenenen programla belirlenen aday kamuoyu ile paylaşılacak.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" demişti.

GÜL'Ü ORTAK ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞLERDİ: Abdullah Gül'ün adaylığı için Meral Akşener'i ikna edemeyen Saadet Partisi, kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Menderes YILDIRIM 01 Mayıs 2018 10:00 Bunlardan KORKANLAR, Bunlardan BETER Olsun! ! ! ! Ben ALLAH' ın Bütün VASIFLARINI Taşıdığını İNANILANA Değil, ALLAH' a İNANIRIM! ! ! ALLAH' ım Beni Senin Yolundan AYIRMA! ! ! Saygılarımla

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Temel Karamollaoğlu
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