Saadet Partisi adayı açıklanıyor

Saadet Partisi adayı birazdan düzenlenen basın toplantısıyla ilan edilecek. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Saadet partisi saat 10.00'da Cumhurbaşkanı adayını ilan ediyor. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenenenen programla belirlenen aday kamuoyu ile paylaşılacak.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" demişti.

GÜL'Ü ORTAK ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞLERDİ: Abdullah Gül'ün adaylığı için Meral Akşener'i ikna edemeyen Saadet Partisi, kendi adayını çıkarma kararı almıştı.