Saadet Partisi adayı açıklandı işte o isim

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Saadet partisi, saat 10.00'da düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı adaylarının Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

24 HAZİRAN YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada "Mesele muhafazakar ya da liberal meselesi değil bu ülkede mesele hak diyenlerle hakkı yiyenler arasında. İnşallah 24 Haziran'da bayramların bayram gibi kutlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

GÜL'Ü ORTAK ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞLERDİ: Abdullah Gül'ün adaylığı için Meral Akşener'i ikna edemeyen Saadet Partisi, kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı adayları, Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından ya da en 100 bin seçmenin imzasıyla belirlenmiş olacak. Son seçimde oyu yüzde 5 olan parti ya da oylarının toplamı yüzde 5'i bulan partilerin bir araya gelmesiyle de cumhurbaşkanı adayı belirlenebiliyor. Ancak bu koşulu taşıyan parti bulunmuyor.