Saadet Partisi adayı açıklandı işte o isim

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Saadet partisi, saat 10.00'da düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı adaylarının Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

24 HAZİRAN YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK

Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada "Mesele muhafazakar ya da liberal meselesi değil bu ülkede mesele hak diyenlerle hakkı yiyenler arasında. İnşallah 24 Haziran'da bayramların bayram gibi kutlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı adayları, Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından ya da en 100 bin seçmenin imzasıyla belirlenmiş olacak. Son seçimde oyu yüzde 5 olan parti ya da oylarının toplamı yüzde 5'i bulan partilerin bir araya gelmesiyle de cumhurbaşkanı adayı belirlenebiliyor. Ancak bu koşulu taşıyan parti bulunmuyor.

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100 BİN İMZA 4-9 MAYIS ARASINDA TOPLANMASI GEREKECEK

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 3 Mayıs saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına 4 Mayıs saat 08.00'den itibaren başlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, 3 Mayıs'ta YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 4 Mayıs'ta teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de sona erecek. Belirlenen bu günlerde saat 08.00-20.00 arasında ilçe seçim kurullarınca teklifler alınacak.

SEÇMENLER TARAFINDAN TEKLİFTE BULUNULMASININ USUL VE ESASLARI

Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde yüzbin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

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