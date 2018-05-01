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Saadet Partisi adayı açıklandı işte o isim

Saadet Partisi adayı açıklandı işte o isim

Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 09:44 - Güncelleme: 01-05-2018 10:21

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Saadet partisi, saat 10.00'da düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı adaylarının Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

24 HAZİRAN YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK
Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada "Mesele muhafazakar ya da liberal meselesi değil bu ülkede mesele hak diyenlerle hakkı yiyenler arasında. İnşallah 24 Haziran'da bayramların bayram gibi kutlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

GÜL'Ü ORTAK ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞLERDİ: Abdullah Gül'ün adaylığı için Meral Akşener'i ikna edemeyen Saadet Partisi, kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı adayları, Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından ya da en 100 bin seçmenin imzasıyla belirlenmiş olacak. Son seçimde oyu yüzde 5 olan parti ya da oylarının toplamı yüzde 5'i bulan partilerin bir araya gelmesiyle de cumhurbaşkanı adayı belirlenebiliyor. Ancak bu koşulu taşıyan parti bulunmuyor.

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 100 BİN İMZA 4-9 MAYIS ARASINDA TOPLANMASI GEREKECEK
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, 3 Mayıs saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına 4 Mayıs saat 08.00'den itibaren başlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, 3 Mayıs'ta YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 4 Mayıs'ta teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de sona erecek. Belirlenen bu günlerde saat 08.00-20.00 arasında ilçe seçim kurullarınca teklifler alınacak.

SEÇMENLER TARAFINDAN TEKLİFTE BULUNULMASININ USUL VE ESASLARI
Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. 

Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. 

Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde yüzbin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR31 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 11:54 BENDE ADAYIM 100 BİN İMZA TOPLAYAMA BAŞLADIM..ÜLKEYE EN YENİ DEMOKRASİYİ EN YENİ CUMHURİYETİ GETİRİP AYRIMCILIKTAN KAYRIMCILIKTAN İNSANLARI KURTARIP ÖZGÜR YAPACAĞIM HER KESE AŞ HERKESE İŞ KURTULMAK İSTİYORSANIZ BANA OY VERİN

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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