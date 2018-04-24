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Saadet Partili yöneticiden bomba Abdullah Gül iddiası!

Saadet Partili yöneticiden bomba Abdullah Gül iddiası!

Türkiye seçime hazırlanırken Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili iddialar aldı başını gidiyor. Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi Gül'le ilgili bomba bir iddiada bulundu. İddiaya göre CHP ile SP, Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir Akşener ise çatı adaya karşı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:55 - Güncelleme: 24-04-2018 10:55

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, ''CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı'' dedi.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi.

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adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir.

MERAL AKŞENER ADAYLIKTA ISRARLI

Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

GÜL'ÜN DÜNÜRÜ GELİŞMELERİ TV'DEN ÖĞRENİYORUZ

Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • aktay 24 Nisan 2018 11:31 bu adı geçen adaylardan hiçbiri parlementer sisteme geri dönmez, chp aklını başına al. parlementer sistemin devam etmesinden yanaysan kendi adayını çıkar. meral de gül de başkan olursa geri dönmez. erdoğanı arar hale gelirsiniz, haberiniz ola...

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