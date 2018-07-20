Saadet Partili vekilden türban çıkışı: Henüz icat edilmedi

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabı Twitter'da türbanla ilgili bir paylaşım yaptı.
Karaduman, "Türk Hava Yolları'nda (THY) ilk türbanlı pilot' haberini paylaşarak "Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi" dedi.
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