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Saadet öğretmenden olay kimyasal hadım açıklaması

Saadet öğretmenden olay kimyasal hadım açıklaması

Cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemede düşünülen 'kimyasal hadım' uygulaması ile tartışmalar sürüyor. İzmir'de 4 yıl önce bir okulda cinsel istismarı ortaya çıkaran Saadet öğretmen konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:01 - Güncelleme: 26-02-2018 15:01

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, son dönemde çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarının artmasının ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklamayla gündeme gelen ve cinsel istismar suçlularına uygulanması tartışılan 'kimyasal hadım' ile açıklamalarda bulundu.

"İĞNE ALIMI DURDUĞUNDA KİŞİ ÖNCEKİNDEN 2 KAT DAHA FAZLA CİNSEL İSTEK UYANIYOR": Doktor ve uzmanların, tedavi süreci tamamlandığında, hap ya da iğne alımı sona erdiğinde, kişide öncekinden 2 kat daha fazla cinsel istek uyanabileceğini belirten Özkan, kimyasal hadım yöntemiyle ilgili endişelerinin olduğunu söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde bulunan Ahmetçik İlkokulu'nda, 17 Mayıs 2014'te tarihinde, okul müdürü Adil Ş.'nin 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkaran Saadet Özkan, son dönemde cinsel istismar suçlularına uygulanması gündemde olan kimyasal hadım yöntemiyle ilgili konuştu.

ETRAFLICA TARTIŞILMALI: Hem kendi derneklerinde birlikte çalıştıkları doktorlarla hem de dernek dışından uzmanlarla görüştüklerini dile getiren Özkan, "Bu yöntemle hap ya da iğne vasıtasıyla kişinin testosteron hormonlarının azaltılması ve böylece cinsel arzunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Fakat iğne alımı durduğunda kişide öncekinden 2 kat daha fazla cinsel istek uyanıyor. Bu yöntemin sağlıklı bir yöntem olup, olmadığı etraflıca tartışılmalı" dedi.

'SORUNLARI SADECE CİNSELLİK DEĞİL'
Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işleyenlerin, sadece cinsel yönden sorunları olmadığını vurgulayan Özkan, "Bu kişiler, toplum için tehdit oluşturabilecek birçok davranışa imza atabilecek potansiyelde, birçok farklı suçu rahatlıkla işleyebilecek insanlar. Sorunlarının sadece cinsellikle ilgili olmadığını anlamak gerekiyor. Cinsel arzuyu ortadan kaldırsanız bile toplumsal olarak sağlıklı insanlar olacaklarını mı düşünüyorsunuz? Diğer sosyopatik özellikleri nasıl ortadan kalkacak" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) cinsel istismar suçlarıyla ilgili verilerinin güncellenmeye muhtaç olduğunu da belirten Özkan, "Bugün cinsel istismara uğrayanların yüzde 70'i, 12 yaşın altındaki çocuklar ve bu olayların yüzde 60'ı tanıdıklarından geliyor" dedi. Türkiye'de sağlıklı ve bilimsel cinsel eğitimin olmadığını savunan Özkan, "Okul öncesinden başlayarak, lise bitimine kadar öğrencilere cinsel eğitim dersleri verilmeli ve bu derslerin müfredatları titizlikle oluşturulmalı. Eğer bu, yapılmazsa çocukları yanlış bilgilendiren ve doğru olmayan yollara itebilen, kulaktan dolma cinsellik bilgilerine sahip oluyorlar" diye konuştu.

Saadet Özkan, cinsel istismar suçlularının tutuksuz yargılanmasına ve iyi hal indirimi uygulanmasına da tepki göstererek, Çocuk İzlem Merkezleri'ndeki çocuk ifadelerinin ve uzman görüşlerinin esas alınması ve yargılama süreçlerinin bu esas doğrultusunda sürmesi gerektiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • O.Ö 26 Şubat 2018 16:33 Kökten kesin olsun bitsin.

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