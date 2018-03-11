Saadet liderinden bomba ittifak açıklaması! Deli miyim?

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karaman’da partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. AK Parti ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na değinerek şunları sert açıklamalar yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu durum için "böyle bir ülke olmaz" diyen Karamollaoğlu, AK Parti'nin ittifak teklifine neden kapıyı kapattığını da şöyle özetledi: "Şimdiden ‘Gelin cumhur ittifakına katılın’ diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim..."

İşte Karamollaoğlu'nun o sözleri:

ÜLKEDE BÜYÜK BİR BASKI VAR: “Ülkemizde büyük bir baskı var. Herkesin üzerinde bir endişe var. Niye? Acaba yakınlarıma zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizması var. Birileri sahip çıkar size. Yo kimse sahip çıkamıyor. Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden ‘Gelin cumhur ittifakına katılın’ diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim."

250 MİLLETVEKİLİNE BİLE SATILMAYIZ: "Bizim hangi beklentilerimiz varmış da kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet 20 değil 120 değil 250 milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin.”

HİKMET-İ İLAHİ: Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını belirterek Karamollaoğlu, “Ülkemiz oldukça karışık bir dönemden geçiyor. Kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere bakıyoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbirisi gündemlerinde yok” dedi.