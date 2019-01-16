Ryan Babel'den Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran 32 yaşındaki Ryan Babel'in geçtiğimiz günlerde İngiltere kulüplerinden Fulham'a transfer olduğu açıklanmıştı. Tecrübeli futbolcu, Instagram üzerinden bir video paylaşarak siyah beyazlı kulübe duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı maçlar ve şampiyonluk sevinçlerini içeren görüntülere yer veren Babel, "En büyük dileğim, dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile Beşiktaş'taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım. Harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yollarımızın bir gün kesişeceğine inanıyorum

Beşiktaş Kulübünü takip etmeyi sürdüreceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum. Tekrardan başarılı olacağınıza eminim." yorumunu yaptı.

Beşiktaş, Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı