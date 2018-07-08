Rüzgar Erkoçlar'dan sonra kardeşi Gül de 'erkek' oldu...

Rüzgar Erkoçlar'ın 2013'te olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatı magazin gündemine damga vurmuştu. Gündemde yine bir Erkoçlar var. Ama bu kez Rüzgar değil. Gül Erkoçlar'ın da ağabeyinin izinden gidip cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olduğu ortaya çıktı. Böylece 3 kız kardeşten ikisi cinsiyet değiştirerek erkek olmuş oldu. Gül Erkoçlar'ın, Rüzgar Erkoçlar'ın düğününe cinsiyet değiştirmiş olarak katıldığı ancak kimsenin farketmediği ortaya çıktı...