Rüzgar Erkoçlar'dan sonra kardeşi Gül de 'erkek' oldu...

Rüzgar Erkoçlar'ın 2013'te olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatı magazin gündemine damga vurmuştu. Gündemde yine bir Erkoçlar var. Ama bu kez Rüzgar değil. Gül Erkoçlar'ın da ağabeyinin izinden gidip cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olduğu ortaya çıktı. Böylece 3 kız kardeşten ikisi cinsiyet değiştirerek erkek olmuş oldu. Gül Erkoçlar'ın, Rüzgar Erkoçlar'ın düğününe cinsiyet değiştirmiş olarak katıldığı ancak kimsenin farketmediği ortaya çıktı...
Sema-Engin Erkoçlar çiftinin üç kızı oldu. Nur, Nil ve Gül... Türkiye Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı. O artık, Rüzgar Erkoçlar'dı.
'BEDENİMDEN KURTULDUM'... Rüzgar Erkoçlar, ameliyattan sonra verdiği röportajda şunları söyledi: ''6 yaşındayken kendimi farklı hissediyordum. 14 yaşında 'Ben erkeğim' demeye başlamıştım. Dünyaya güzel bir kadın olarak geldim. Bu hem ödülüm hem lanetim oldu. Ben imalat hatasıydım. Doğuştan verilmiş biyolojik bedenden kurtulmak, özgürlüğüme kavuşmak istedim.''
UZUN SÜRE İŞ BULAMADI... Rüzgar Erkoçlar ameliyattan sonra çok zor günler yaşadı. Oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Yapımcılar iş vermiyordu. Önce kendini eve kapattı. Ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yaptı. Ama bir süre sonra zorluklar sona erdi.
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