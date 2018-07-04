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Rüzgar Erkoçlar'dan olay Eylül mesajı : 'Oralarından asacaksın...'

Rüzgar Erkoçlar'dan olay Eylül mesajı : 'Oralarından asacaksın...'

Cinsiyet geçiş ameliyatı geçiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla'nın cesetlerinin bulunmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Erkoçlar Adalet Bakanlığı'na "Bu kişiler suçu nereden işledilerse oradan asın" diye seslendi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 15:00 - Güncelleme: 04-07-2018 15:00

Türkiye, günlerdir kaçırılan ve sonrasında öldürülen küçük yavrularımıza ağlarken ünlüler dünyası da bu vahşete sesiz kalmayarak, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiriyor.

Son olarak Ankara'da Eylül'ün ardından Ağrı'da küçük Leyla'nın cesedine ulaşılmasından sonra Türkiye ayağa kalktı ve her kesimden 'idam' sesleri yükselmeye başladı.

Cinsiyet geçiş ameliyatı geçiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla'nın cesetlerinin bulunmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Erkoçlar Adalet Bakanlığı'na "Bu kişiler suçu nereden işledilerse oradan asın" diye seslendi.

''NEREDEN İŞLEDİYSE SUÇU ORADAN ASACAKSIN''
Instagram hesabından paylaşım yapan Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi: Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın" dedi.

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