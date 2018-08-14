Rüzgar Erkoçlar yıl dönümlerini böyle kutladı

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından eşi Tuğba Beyazoğlu ile tanışma yıldönümünü kutladı. Erkoçlar, paylaşımına, "Tam iki sene önce bugün aynı kıyafetlerle… Seni gördüğüm ilk an…
Evet dedim benim hayat arkadaşım olacak evleneceğim ömrümü beraber geçireceğim, sevgimi son damlasına kadar paylaşacağım, ilk günkü saygımla, aynı aşkla devam edeceğim kadın ve Thor canım oğlumuz iyi ki bizimlesin" notunu düştü.
Geride bıraktığımız yıl eylül ayında dünya evine giren Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından zaman zaman keyifli paylaşımlarda da bulunan Erkoçlar, bu defa eşiyle tanışma yıldönümüne dair satırlar paylaştı.
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