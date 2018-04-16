Rüzgar Erkoçlar: Evlilik çok güzelmiş

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1.5 yıllık sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1.5 yıllık sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası ortalarda görünmeyen çift, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Cihangir'de görüntülenen Rüzgar Erkoçler-Tuğba Beyazoğlu çiftinin neşesi yerindeydi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan Rüzgar Erkoçlar, "Evlilik çok güzelmiş, her şey yolunda" dedi. Tuğba Erkoçlar'ın ise Twitter

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Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1.5 yıllık sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası ortalarda görünmeyen çift, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Cihangir'de görüntülenen Rüzgar Erkoçler-Tuğba Beyazoğlu çiftinin neşesi yerindeydi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan Rüzgar Erkoçlar, "Evlilik çok güzelmiş, her şey yolunda" dedi. Tuğba Erkoçlar'ın ise Twitter

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2 7

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 1.5 yıllık sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası ortalarda görünmeyen çift, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Cihangir'de görüntülenen Rüzgar Erkoçler-Tuğba Beyazoğlu çiftinin neşesi yerindeydi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olan Rüzgar Erkoçlar, "Evlilik çok güzelmiş, her şey yolunda" dedi. Tuğba Erkoçlar'ın ise Twitter

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