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Ruz uzmandan çok konuşulacak NATO iddiası

Ruz uzmandan çok konuşulacak NATO iddiası

Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov, ABD’nin Türk bakanlara yaptırım uygulamasının ardından, baskı uygulama politikasının uzun vadede Türkiye’yi NATO’dan ayrılmaya yönlendirebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:25 - Güncelleme: 02-08-2018 10:25

ABD'nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararı alması Türkiye'yi yol ayrımına sürükleyebilir. Dikkat çeken açıklama Moskova Devlet Üniversitesi Tarih ve Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov'dan geldi.

Şapovalov, ABD’nin Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım getirme kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şapovalov "Bu kesinlikle anlaşılamaz bir politikanın çarpıcı bir örneği. Zira bu olayın ABD için negatif etkileri muazzam olacak, dürüst olmak gerekirse, bunun olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum. ABD’nin modern uluslararası ilişkiler sisteminde ilk kez müttefiki olan bir ülkenin bakanlarına yaptırım uygulaması söz konusu. Daha absürt bir durum hayal etmek zor" ifadelerini kullandı. 

BÖYLE DEVAM EDERSE...
Ankara ile Washington arasındaki halihazırda zor olan ilişkilerin daha da kötüleşecek gibi göründüğünü belirten Şapovalov "Yaptırımlar hiçbir şekilde pozisyonların yakınlaşmasını sağlamıyor. Aksine Türkiye gibi bir ülkeye baskı uygulamak, Ankara’nın Washington’dan daha fazla uzaklaşmasına yol açar. Böyle devam ederse, uzun vadede Türkiye’nin NATO’dan çekilme ihtimali de var" dedi.

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