Rüyada kendini çıplak görmenin anlamı nedir?

Rüyada kendini çıplak görmenin görmenin anlamı ve rüya tabiri nasıl yapılmıştır merak ediyorsanız cevapla.tv uzmanı Rüya Yorumcusu Renan Seçkin sizler için anlattı. İşte kendini çıplak görmek ile ilgili rüya yorumları...

Çıplaklık aslında astral sembollerdir. Astral deneylerin bir çoğunda insanlar kendilerini çıplak olarak görürler. Fakat bunun astral bir deneyim olduğunu bilmedikleri için, farklı şeylerle özdeşleştiriyorlar. Çıplaklık aynı zamanda insanın savunmasız kaldığını hissetmesi demektir. İnsan dış çevresine karşı kendini savunmasız hisseder, utanır, dışarıdan bir tehlike içinde bulur kendini... Üçüncü bir seçenek de insanın kendisiyle yüzleşme isteğinin açığa çıkmasıdır.



Kaynak: cevapla.tv