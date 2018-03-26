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Rusya'ya büyük şok! 7 ülke harekete geçti

Rusya'ya büyük şok! 7 ülke harekete geçti

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından aralarında ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin olduğu 7 ülke Rus diplomatları sıbır dışı etme kararı aldı. Avrupa'da Rusya'ya karşı birçok ülkenin bu yönde karar alacağı konuşuyor. ABD tam 60 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 13:46 - Güncelleme: 26-03-2018 13:46

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan ajan krizi büyüyor. Dünya ülkeleri Rusya'ya karşı birleşti. ABD, Almanya, Fransa, Letonya, Litvanya, Polonya ve EstonyaRus diplomnatları sınır dışı etme kararı aldı.

İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya ve Almanya da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. ABD, Almanya ve Fransa da kararını açıkladı ve Rus diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu. ABD tam 60 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor. Son olarak Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edileceği bilgisini verdi.

POLONYA YAKINDA AÇIKLAYACAK: Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreev gazetecilere yaptığı açıklamada sınır dışı kararıyla ilgili bilglendirildiğini söyleyerek, "Karar verildi. Polonya yakında bu kararı resmen açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanlıkları da ülkelerindeki Rusya Büyükelçilerini bakanlığa çağırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, bu ülkelerin de benzer bir karar vermeleri bekleniyor.

LETONYA DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Letonya Başbakanı daha önce ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıklamıştı. Benzer şekilde Çekya Başbakanı da Rus diplomatlar hakkında 'büyük ihtimalle' sınır dışı kararı alacaklarını duyurmuştu.

10 AVRUPA ÜLKESİ İNGİLTERE'Yİ TAKİP EDECEK

Bloomberg'in haberine göre, en az 10 Avrupa ülkesi yaşanan casus krizinin ardından İngiltere'nin verdiği Rus diplomatları sınır dışı etme kararını takip etmeyi planlıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ: Avrupa Birliği de Rusya'daki büyükelçisini geri çekti. Son olarak Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovulacağını açıklamıştı.

OLAYIN PERDE ARKASI
 
İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatlarını sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ İSTİŞARE TALEBİ: Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisi Markus Ederer'in istişareler için Brüksel'e çağrılmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya bulunduğu konusunda mutabık kaldı. Liderler, zirvenin ikinci gününde AB'nin Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırma kararı aldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ederer'in konuya ilişkin bilgilendirildiği, hafta sonu Salisbury saldırısı hakkında istişare yürütmek için Brüksel'e gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ⛺ Çapulcu Boğaziçili 26 Mart 2018 16:18 ⛺ Rusya'ya neden büyük şok?.......Ekonomisi sağlam bir ülke...Net ihracat 112 Milyar $ bir pozitif ticaret dengesi var!...

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