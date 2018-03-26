Rusya'ya büyük şok! 4 ülke harekete geçti

Rus haber ajanslarının bildirdiği son dakika haberine göre; Rusya'nın batısındaki 4 ülke, ülkedeki Rus diplomatik temsilcileri dışişleri bakanlıklarına çağırdı.

Bu ülkeler; Letonya, Litvanya, Polonya ve Estonya. Ancak ajanslar, neden diplomatik temsilcilerin çağrılarak, Rusya'ya tepki gösterildiğini belirtmedi.

AVRUPA BİRLİĞİ İSTİŞARE TALEBİ: Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisi Markus Ederer'in istişareler için Brüksel'e çağrılmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya bulunduğu konusunda mutabık kaldı. Liderler, zirvenin ikinci gününde AB'nin Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırma kararı aldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ederer'in konuya ilişkin bilgilendirildiği, hafta sonu Salisbury saldırısı hakkında istişare yürütmek için Brüksel'e gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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