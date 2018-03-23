İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti.
İngiltere'nin sınır dışı kararının ardından, Letonya da olay nedeniyle Rus diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.
Öte yandan Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin de 'büyük olasılıkla' Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.
Ajan krizi büyüyor! AB, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Rusya'ya büyük şok: 2 ülke daha resti çekti! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER