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Rusya'ya büyük şok: 2 ülke daha resti çekti!

Rusya'ya büyük şok: 2 ülke daha resti çekti!

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizinin ardından iki ülke karşılıklı olarak birbirinin diplomatları hakkında sınır dışı kararı vermiş, Avrupa Birliği ise Rusya'daki büyükelçisini geri çekmişti. Son olarak Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovulacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 17:40 - Güncelleme: 23-03-2018 17:40

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti.

İngiltere'nin sınır dışı kararının ardından, Letonya da olay nedeniyle Rus diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

Öte yandan Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin de 'büyük olasılıkla' Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ali 23 Mart 2018 17:54 rusyaya bişey olmaz kendileri kaybeder.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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