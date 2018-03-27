Rusya'ya bir şok daha! 2018 Dünya Kupası tehlikede...

İNGİLTERE'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan ülkeler, tepkilerini Rus diplomatları sınır dışı ederek gösterdi. Dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti. Sayının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor. Asıl bomba ise Haziran ayında Rusya'da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası için patladı. 2 ülke boykot kararı aldı, 4 ülke boykotu tartışıyor...

DÜNYA KUPASI YAPILABİLECEK Mİ?: Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olan FİFA 2018 Dünya Kupası Haziran ayında Moskova'da başlayacak. Elemeler oynandı ve Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu... Kuralar çekildi, gruplar belli oldu. Ancak Casus Krizi, Dünya Kupası'nı tehlikeye soktu..

İKİ ÜLKE BOYKOT KARARI ALDI: Casus krizinin ardından bazı ülkeler bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı. İzlanda ve Polonya açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirdi.

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İKİ GRUPTA TAKIMLAR EKSİLDİ: Boykot kararı alan İzlanda, 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecekti. Polonya ise H Grubu'nda Kolombiya, Senegal ve Japonya ile mücadele edecekti.

GRUPLARDA İKİŞER TAKIM KALACAK: Japonya'nın da boykot kararı alması durumunda Polonya'nın çekildiği H Grubu'nda iki takım kalacak. Hırvatistan'ın çekilmesi durumunda D Grubu'nda da iki takım kalacak...

İKİ GRUPTA DAHA EKSİLME TEHLİKESİ VAR: Boykotu gündemine alan Avustralya ve Danimarka C Grubu'nda, İsveç ise F Grubu'nda mücadele edecekti...