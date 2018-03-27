  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'ya bir şok daha! 2018 Dünya Kupası tehlikede...

Rusya'ya bir şok daha! 2018 Dünya Kupası tehlikede...

Ajan krizinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti... Asıl bomba ise Haziran ayında Rusya'da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası kapsamında patladı... İzlanda ve Polonya kupayı boykot edeceğini açıkladı. Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya ise boykot yolunda...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 13:00 - Güncelleme: 27-03-2018 13:06

İNGİLTERE'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan ülkeler, tepkilerini Rus diplomatları sınır dışı ederek gösterdi. Dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti. Sayının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor. Asıl bomba ise Haziran ayında Rusya'da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası için patladı. 2 ülke boykot kararı aldı, 4 ülke boykotu tartışıyor...

DÜNYA KUPASI YAPILABİLECEK Mİ?: Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olan FİFA 2018 Dünya Kupası Haziran ayında Moskova'da başlayacak. Elemeler oynandı ve Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu... Kuralar çekildi, gruplar belli oldu. Ancak Casus Krizi, Dünya Kupası'nı tehlikeye soktu..

İKİ ÜLKE BOYKOT KARARI ALDI: Casus krizinin ardından bazı ülkeler bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı. İzlanda ve Polonya açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirdi.

Rusya'dan savaş açan ülkere sert tepki! Karşılık vereceğiz

 İKİ GRUPTA TAKIMLAR EKSİLDİ: Boykot kararı alan İzlanda, 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecekti. Polonya ise H Grubu'nda Kolombiya, Senegal ve Japonya ile mücadele edecekti.

GRUPLARDA İKİŞER TAKIM KALACAK: Japonya'nın da boykot kararı alması durumunda Polonya'nın çekildiği H Grubu'nda iki takım kalacak. Hırvatistan'ın çekilmesi durumunda D Grubu'nda da iki takım kalacak...

İKİ GRUPTA DAHA EKSİLME TEHLİKESİ VAR: Boykotu gündemine alan Avustralya ve Danimarka C Grubu'nda, İsveç ise F Grubu'nda mücadele edecekti...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'ya bir şok daha! 2018 Dünya Kupası tehlikede... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 13:58 gitmeyenlerin yerine biz seve seve gideriz izlandanın yerine bizi alsınlar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro