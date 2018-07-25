Rusya'nın yeni silahı korkuttu: Fransa'yı haritadan siler!

Geçtiğimiz Mart ayında Putin, bizzat yaptığı açıklamayla Rusya'nın yeni 'yenilmez' nükleer silahını tanıtmıştı. Yeni nesil füze dünya üzerinde her noktaya gidebilecek menzile sahip ve Fransa büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilir.

İşte bu özellikleriyle herkesi tedirgin eden RS-28 Sarmat'ın testleri, yeni ortaya yayınlanan görüntülere göre başladı.

RS-28 Sarmat füzelerinin her biri 750 kiloton olan 15-20 arası mühimmatı taşıyabilecek güçte olduğu biliniyor.