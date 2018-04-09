Rusya’nın FETÖ elebaşına operasyon yapma hakkı var

Karlov suikastında FETÖ parmağının çıkmasının ardından gözler Rusya'nın tepkisine çevrildi. Kremlin'e yakı güvenlik danışmanı Talat Enveroviç Çetin Karlov suikastıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Rusya Milli Güvenlik Akd. Bşk.Yrd. ve ASIAPOL kurucusu Talat Enveroviç Çetin aynı zamanda Türk Akımı projesinin isim babası, AKŞAM’dan Pınar Işık Ardor’a konuştu. Cetin, "Türkiye ve Rusya’nın bir operasyon yapmaya hakkı vardır. Terörist başının alınıp getirilip yargı önüne çıkarılması lazım." dedi.

Ardor'un "Karlov suikastine geçelim FETÖ parmağı var. O suikasttan sonra ASIAPOL kuruldu ve siz önderlik ettiniz. Nedir bu? Neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuna Çetin şu yanıtı verdi:

"TÜRK-RUS SAVAŞI ÇIKARMA DENEYİMİ SUYA DÜŞTÜ"

"FETÖ tarafından yapıldığı artık kesinleşen Karlov cinayetinin ABD’de planlandığı kesindir. Bunu yaparken FETÖ’cüleri kullandığı da kesin. Türkiye- Rusya’nın arasını bozmak için ne yapılabilir sorusunu sorduğunuzda FETÖ’cüler Karlov’u işaret etmişlerdir. Bu olayın Türkiye ve Rusya’yı birbirine iyice bağlayacağının hesabını yapamadılar bir kez daha planları bozuldu. Çünkü cinayetten beş dakika sonra ben Moskova’dayken beni arayan Rus önemli yetkililer diyorlar ki kardeşim eğer siz görüşürseniz söyleyiniz ‘Türklerin arkadan vurmayacağını biz biliriz’ işin içinde başka bir şey var. Ben de o gece hemen A Haber’e bağlanıp olayı anlattım olayın FETÖ tezgâhı olduğunu kesinlikle bu saldırının ŞİÖ’ye yönelik olduğunu ve bu olayla üçüncü kez Türk Rus savaşı çıkarma deneyiminin de suya düştüğü ve bunun başarılı olmayacağını söyledim. Bundan sonra önümüzdeki yüz yıllarda Türkiye Rusya savaşını kimse çıkaramaz."

Yankı uyandıran röportajda FETÖ ile ilgili öne çıkan açıklamalar şöyle oldu:

“ERMENİ DİASPORA- FETÖ İTTİFAKI RUSYA’YA TAŞINDI”

"Vatansever Rus halkı özellikle Putin’in duruşuna vatanseverliliğine, kararlarına güvendiği için aldığı kararda mutlaka bir stratejik yer vardır diye konuyu tartışmıyor. Ama bir yandan ABD, Soros etkisi ve FETÖ-Ermeni ittifakıyla ki bu ittifakın ciddi bir basında boyutu var. ABD’deki Ermeni Diasporası FETÖ’nün yaptığı ittifak Rusya’ya taşınmıştır. Rusya’da FETÖ, Ermeniler tarafından barındırılıp korunuyor. Moskova’ya çaktırmadan Türkiye aleyhine karar aldırmaya çalışmaktalar ki onların gazeteleri Erdoğan ve Türk Rusya ilişkileri aleyhine yazı yazıyor. Ama bunu pek dikkate alan yok."

“ BİZİM BİLDİĞİMİZ İSİMLER ERMENİ VATANDAŞI OLDULAR”

FETÖ önce iki kardeş ülke Özbekistan ve Türkiye’nin arasını açtı sonra stratejik ortak olan Türkiye ve Rusya’nın arasını açmak istedi. Bu yapı bir istihbarat yapısı olduğu için ülkeye girerken sadece okulla girmiyor, vakıfla, şirketle, enstitüyle birlikte giriyor. Rusya’daki okulları kapandı ama vakıfları şirketleri enstitüleri hala aktif. Bunlar Türkiye düşmanlarını bulup Ermenilerle ittifak yaptılar. Başındaki bizim bildiğimiz isimler Ermeni Vatandaşı oldular.

“RUSYA’NIN GÜLEN’E BİR OPERASYON YAPMAYA HAKKI VARDIR”

Karlov cinayetinin yüzde yüz FETÖ’nün maşa olarak kullanıldığı bir cinayet olduğu anlaşılınca Rusya’nın bununla ilgili adımları olacaktır. Ama gördüğünüz gibi CIA ve ABD kesinlikle örgüt başına sahip çıkmıştır. Bu saatten sonra onu kendi rızasıyla vermeyeceklerdir. Türkiye ve Rusya’nın bir operasyon yapmaya hakkı vardır. Terörist başının alınıp getirilip yargı önüne çıkarılması lazım. Rusya büyükelçisini kaybetmiştir Türkiye’de 250 şehit vermiştir. Türkiye’nin bir nesli kaybolmuştur bu neslin yetişmesi için elli sene lazımdır. Haklının yanında kimse duramaz.

“ABD, MİSYONU BİTTİĞİNDE GÜLEN’İ ÖLDÜRÜR”

FETÖ elebaşısı Türkiye’ye getirilir yargı önüne çıkarsa herkesin maskesi ortaya çıkar. Bu adam konuşursa 50 yıllık kumpasın ne olduğu açığa çıkar. Bunlar kendi foyaları meydana çıkmasın diye bu adamı vermezler hatta misyonu bittiği an Fethulah Gülen’i kendileri öldürürler.

“KRİPTO FETÖ’CÜLER CANLANIN EMRİ ALDI”

Türkiye’nin içinde hala kripto FETÖ’cüler var. Son zamanlarda canlanın emrini aldılar. Bunlar örgütün içine tam olarak girmişler ama Bylock şu bu ile teşhis edilemiyorlar hala devletin içindeler. Son zamanlarda bunlar yapılanıyor. Türkiye’nin kesin faydası olduğu bir işte arıza çıkarım derdinin ne olduğunu anlıyoruz. Faydaya karşı çıkmak için ne lazım? Dışarıdan bağlantılı emir lazım. Türk akımı ile ilgili arıza çıkaranların da kripto FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Bunlar iş kendi boyutlarını aştığı an imza atmak zorunda kalacaklar. Akkuyu nükleer santrali için de aynı sorunu çıkardılar.

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