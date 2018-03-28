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Rusya'dan zehir zemberek cevap! İngiltere'ye şok suçlama...

Rusya'dan zehir zemberek cevap! İngiltere'ye şok suçlama...

Ajan krizi nedeniyle İngiltere ve ABD başta olmak üzere onlarca ülkenin diplomatlarını kovduğu Rusya, zehir zemberek bir açıklama yaparak, "Bu yapılan Rus vatandaşlarına cinayet girişimi..." dedi...

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 14:25 - Güncelleme: 28-03-2018 14:35

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın ölümü konusunda kanıtları sunmadığı sürece, Rusya'nın bu durumu siyasi provakasyonun bir parçası olarak 'Rusya vatandaşlarına cinayet girişimi' olarak kabul edeceğini açıkladı.

İNGİLİZLERDEN SAKLIYORLAR: Londra'nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığını ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLİ HANÇER TATBİKATINI AÇIKLAYIN: Eski casusla kızının 4 Mart’ta bilinçlerini kaybetmiş bir biçimde bulundukları Salisbury kentine yakın mesafede bulunan, kimyasal silah üretme çalışmalarının yapıldığı gizli Porton Down laboratuvarının faaliyetleri hakkında bilgi verilmediğini kaydeden bakanlık, laboratuvarın İngiliz ordusuyla Skripaller zehirlenmeden bir gün önce gerçekleştirdiği kimyasal ve biyolojik zehirlenmeyle mücadeleye yönelik 'Zehirli Hançer' tatbikatı hakkında açıklama yapılmadığına işaret etti.

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 'İNGİLİZ İSTİHBARATININ PARMAĞI OLABİLİR': İngiliz hükümetinin olayın esas gerekçelerini aydınlatma ve failleri açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığına dikkat çeken bakanlık, bu durumun İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ettiğinin altını çizdi. Rus Dışişleri, "Skripal olayının tüm koşulları üzerinde yapılan analiz, İngiliz hükümetinin Salisbury'deki olayın esas gerekçelerini ve faillerini açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığını ortaya koyuyor. Bu, bizi İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ediyor" diye vurguladı.

AJAN KRİZİ NASIL BAŞLADI?: Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinir gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. Rusya ise suçlamayı kesin dille reddediyor.

'KANIT SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İNGİLİZ TARAFINDA': Londra yönetimine İngiliz istihbaratının dahli olmadığını ispatlama çağrısı yapan Rus Dışişleri, aksi halde Skripal olayını Rusya vatandaşına yönelik bir saldırı olarak değerlendireceklerinin altını çizdi. Bakanlık, "Eğer Rus tarafına tatmin edici kanıtlar sunulmazsa, ciddi siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına saldırı düzenlendiğini düşüneceğiz. Bu olayda kanıt sunma yükümlülüğünün İngiliz tarafında olduğunun altını bir kere daha çiziyoruz" diye belirtti.

'LONDRA 'RUSYA'NIN SUÇU' ÖNYARGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR': Bakanlık, Londra yönetiminin 'Rusya'nın suçu önyargısı' oluşturmak için dünya genelinde çaba sarf ettiğini de kaydederek şöyle devam etti: "Bilinçli ve önceden planlanmış bir cepheleşmeyi körükleme, Rusya sınırlarında güç gösterisi yapma girişimi var. Salisbury'deki olayın objektif ve kapsamlı olarak ele alınması amacını taşıyan siyasi-diplomatik işbirliğini engelleme çabası aşikar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 15:22 DHA’nın Saraya yakın bir gruba satılmasıyla beraber basın camiasında ‘Acaba objektifliğini kaybeder mi?’ endişeleri de doğdu.

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