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Rusya'dan yeni Türkiye ve İran hamlesi: Hedefte dolar var!

Rusya'dan yeni Türkiye ve İran hamlesi: Hedefte dolar var!

Rusya, Türkiye ve İran ile arasındaki petrol ticaretinde dolar yerine ülkelerin ulusal para birimleri ile ticaret yapmak istiyor.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 18:25 - Güncelleme: 08-04-2018 18:25

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın Türkiye ve İran ile petrol ticaretinde hesapların ulusal para birimleri üzerinden yapılması imkanını değerlendirdiklerini açıkladı.

Novak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hesaplarda ulusal para birimlerinin kullanılması yönünde ilerlenmesi gerektiğine dair ortak bir anlayış mevcut. Bu konuda tarafların talepleri de var. Bu hem Türkiye’yi hem de İran’ı kapsıyor. Bu ülkelerle her yerde ulusal para birimleri üzerinden hesap yapmayı değerlendiriyoruz. Bunun için daha çok finans, ekonomi ve bankacılıkalanlarını kapsayan gerekçeler gerek” ifadelerini kullandı.

Novak, ulusal para birimlerinin kullanılma ihtimalinin ortaya çıkması ve şirketlerin bu yönde isteğinin olması halinde, uygun hesaplamaların yapılması için çalışmaların gerektiğini de kaydetti.

ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin 2016 rakamlarına göre Rusya günlük 10,5 milyon varillik üretimi ile dünyanın en çok petrol üreten ülkesi konumunda.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 08 Nisan 2018 18:56 Türkiye’de iktidar araçlarını elinde tutan Erdoğan ve Avrasyacıların ABD’deki Reza Zarrab davası (artık Hakan Atilla davası) için bir süredir kullanmak zorunda oldukları söylem bu. Hepsinin ortak görüşünü ihtiva etmesi bakımından koalisyonun küçük ortağının sözlerini alıntılayalım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diyor ki, “ABD’nin bu tavrına karşı mücadele etmek bir milli tavırdır. ABD’deki davada Türkiye’nin bütün milli güçlerinin bir ortak tavır içinde olması lazım”.

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