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Rusya'dan 'Türkiye'de Zika virüsüne rastlandı' iddiası

Rusya'dan 'Türkiye'de Zika virüsüne rastlandı' iddiası

Rusya, Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 12:17 - Güncelleme: 29-01-2018 12:17

RUSYA İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.

ARTVİN, RİZE, TRABZON...: Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı" ifadeleri kullanıldı. 

GEÇEN YIL DA KÜBA'DAN GELMİŞTİ: Geçen yıl da Küba'ya seyahat ettikten sonra Türkiye'ye dönen dört kişide de Zika virüsüne rastlandığı aktarılan açıklamada, sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz'in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi.

Açıklamada Türkiye tatili planları sırasında tüm bu koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği ve yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığı da aktarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 29 Ocak 2018 13:07 özellikle getirilip kenar köşe yerlere bırakılıyor amerikanın işidir bence artık savaşlar nükleer atomik değilde bu şekilde hastalıklar la ülkeler çökertilecek

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