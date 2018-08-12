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Rusya'dan Türk vatandaşları için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türk vatandaşları için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 15:49 - Güncelleme: 12-08-2018 15:49

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.Türk ve Rus liderler başta olmak üzere, iki ülke arasında tüm seviyelerde düzenli ve karşılıklı güven içerisinde bir ilişki yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada,

“İki ülke istihbaratının ve savunma bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, Suriye’de ateşkesin korunması ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik süreçte önemli bir rol oynamaktadır.” değerlendirmesi yer aldı.

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında Türkiye’de yapılacak görüşmede, Suriye krizinin çözümüne ilişkin konuların ana gündem maddelerinden biri olacağının vurgulandığı açıklamada, “Görüşmede, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölgesel konular da geniş bir şekilde istişare edilecek.” ifadesi yer aldı. Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin de Lavrov’un ziyaretinde ele alınacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde yaşanan yükselişi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım gibi stratejik öneme sahip projeler de değerlendirilecek. Ziyarette, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması da istişare edilecek konular arasında olacak. Moskova, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir.”

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