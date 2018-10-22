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Rusya'dan Trump'ın nükleer kararına tepki

Rusya'dan Trump'ın nükleer kararına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararına benzer adımların dünyayı daha tehlikeli hale getireceğini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 14:08 - Güncelleme: 22-10-2018 14:08

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararının ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Moskova’daki resmi temasları esnasında ele alınacağına işaret eden Peskov, “Elbette, Amerika tarafının bu hususta açıklamalarını dinlememiz gerekiyor çünkü bu konu stratejik güvenlik meselesi.” ifadelerini kullandı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararı ile ilgili “Benzer adımlar dünyayı daha tehlikeli hale getirecektir” diyen Peskov, anlaşmanın bozulması durumunda Rusya’nın güvenliğini sağlamak için tedbirler almak zorunda olacağını belirtti.

Peskov, anlaşmadan çekilmenin prosedür gereği altı ay süreceğini hatırlatarak, şimdilik anlaşma metninde yazdığı şekliyle ABD’nin hiçbir eylemde bulunmadığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

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