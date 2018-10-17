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Rusya'dan tepkiler peş peşe: 'Endişeliyiz'

Rusya'dan tepkiler peş peşe: 'Endişeliyiz'

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kürt (YPG/PKK) müttefikleriyle Suriye'nin kuzeydoğusunda 'devlet benzeri' bir yapı kurmaya çalıştığını belirterek, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 18:39 - Güncelleme: 17-10-2018 18:39

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD’nin, Kürt müttefikleriyle (YPG/PKK) bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor" diye konuştu.

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İLK TEPKİ LAVROV'DAN

Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri (YPG/PKK) kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 20:22 Endişelenmeee türk askeri yarım saatte temizler çıkar

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