Rusya'dan sonra İran'dan da çok kritik Afrin açıklaması geldi

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra akşam saatlerine doğru Afrin operasyonu başladı. Rusya'dan sonra da İran'dan da Afrin açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilebilecek herhangi bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Afrin operasyonu konusunda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız."

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