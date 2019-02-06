Rusya'dan son dakika vize açıklaması kaldırıldı

Rus Medyası Rus lider Putin'in Türk iş insanlarına ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.



Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek.