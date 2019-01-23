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Rusya'dan son dakika açıklaması 'İdlib'te durum kötüye gidiyor'

Rusya'dan son dakika açıklaması 'İdlib'te durum kötüye gidiyor'

Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. .Zaharova "İdlib'le ilgili durum ciddi endişe verici. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüye gidiyor" dedi. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair de çekilmeye dair hiç bir adımın atılmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 14:38 - Güncelleme: 23-01-2019 15:57

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında konuştu.Zaharova "İdlib'le ilgili durum ciddi endişe verici. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüye gidiyor" dedi.

Zaharova, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin neredeyse tamamen Heyet Tahrir uş-Şam'ın kontrolüne geçtiğini ekledi.

Bölgedeki bu durumun silahlı ılımlı muhaliflerin yer değiştirmesinden kaynaklandığını belirten Zaharova "Ateşkes ihlallerinde bir artış görülüyor. Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan (İdlib'i silahsızlaştırmaya yönelik) memorandumdan beri 2 binden fazla bu tür olay görüldü. Bunlar sonucunda 68 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı" dedi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR
Zaharova, son 24 saatte ateşkesin 30 kez ihlal edildiğini belirterek "Provokasyonlar; siviller,Suriye askerleri ve Rusya'nın Hmeymim hava üssü için tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

'FIRAT'IN DOĞUSU REJİME GEÇMELİ'
Zaharova Fırat'ın doğusunda cihatçılarla mücadele ve istikrarı sağlamak için bölgenin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Zaharova "Bu sadece Suriye için değil, komşu ülkelerin güvenliğinin sağlanmasını da sağlayacak. Bu nedenle Şam ile Kürtler arasında Suriye halkının uzlaşmasını ve ulusal barışa katkısı olacak diyalog kurulmasını destekliyoruz" dedi.

Zaharova, Moskova'nın Münbiç'te ABD askerlerin hayatını kaybettiği patlamayı da kararlılıkla kınadığını ifade etti. Zaharova "Görünüşe göre Suriye'de gayrimeşru olarak bulunan ABD güçleri ve müttefikleri, Suriye'nin doğusundaki teröristlerin ülkenin başka taraflarına geçmesini önleyemediler” diye konuştu.

ABD, ÇEKİLMEK ADINA NET ADIMLAR ATMIYOR'
Zaharova, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den buna yönelik net adımlar görmediklerini, hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Zaharova "Mevcut koşullarda Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin tırmandırılmaması önemli" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Erbay 23 Ocak 2019 14:52 Çok güzel işte çekilmesinler tabi size birakacagibizi sandınız yoksa yine mi kandirildiniz 😂😂

    CEVAP YAZ 3 3
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