Rusya'dan son dakika açıklaması 'İdlib'te durum bozuluyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye'nin İdlib kentindeki durumla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İdlib çatışmasızlık bölgesinde durum hızlı bir şekilde bozuluyor. Bölgenin Nusra militanlarının neredeyse tam kontrolü altında" ifadelerine yer verildi.
Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Rus yetkililer 'ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz' dedi.
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