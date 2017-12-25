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Rusya'dan 'Soğuk Savaş' açıklaması

Rusya'dan 'Soğuk Savaş' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, soğuk savaş söylemlerinin kullanımıyla ilgili endişelerini belirterek Rusya'ya yaptırımları arttırmanın Moskova ve Washington ilişkilerini çok büyük bir riske sokacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 21:35 - Güncelleme: 25-12-2017 21:35

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte ABD-Rus ilişkilerinde 'Soğuk Savaş' söylemlerinin kullanımıyla ilgili, "Bu durum kaygılara neden oluyor elbette. Ama ben 'Soğuk Savaş' ve benzeri vurgulu cümleler kullanmayacağım “dedi.

Peskov, "Zaten ciddi bir noktada olan ilişkilerinizin büyük riskler altına veya tehlikeye girmesini hiç bir şekilde istemeyiz" şeklinde sözlerine devam etti. Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre, Rusya yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir talepte bulunmayacak. Peskov,"Biliyorsunuz, Kremlin ve Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı olumsuz tutumlarını hiç gizlemedi. Başkan Putin, sürekli olarak bu yaptırımları yasadışı olarak gördüğümüzü söyledi ve Moskova'nın bu yaptırımların kaldırılmasını tartışmadığını ve tartışmayacağını söyledi" açıklamasında bulundu.

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