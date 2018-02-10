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Rusya'dan sermaye çıkışı devam ediyor

Rusya'dan sermaye çıkışı devam ediyor

Rusya'dan sermaye çıkışı devam ediyor. Rusya’dan sermaye çıkışı, geçen ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 00:21 - Güncelleme: 10-02-2018 00:21

Rusya’dan net sermaye çıkışının geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 7,1 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının geçen ay 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 3,1 milyar dolardan 7,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdıkları kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2018 için sermaye çıkışı tahminlerini 10 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiklerini belirtmişti.

Rusya'dan net sermaye çıkışı, 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak 31,3 milyar dolara çıkmıştı. 

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