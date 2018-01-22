Rusya'dan peş peşe Afrin operasyonu açıklamaları...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili Rusya'dan peş peşe iki açıklama geldi. İşte o son dakika açıklamalar...

LAVROV NE DEDİ?: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

KREMLİN NE DEDİ?: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' ismini verdiği Afrin'e yönelik operasyonunu çok yakından izlediklerini söyledi.

ABD'YE SUÇLAMA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti. Lavrov ayrıca, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

KÜRTLER KONGREYE DAVETLİ: Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

ABD PROVOKASYON YAPIYOR: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için, "ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor" dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, kendisine yöneltilen, "Rusya Türkiye'nin harekâtını önceden biliyor muydu?" sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi.

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