  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'dan NATO iddiası: Askeri sevkıyat için o 8 ülkede kuruldu!

Rusya'dan NATO iddiası: Askeri sevkıyat için o 8 ülkede kuruldu!

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun Rusya sınırlarına birlik sevk etme süresini en aza indirgemek için Avrupa'da 'Askeri Schengen' kurduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-03-2018 18:19 - Güncelleme: 12-03-2018 18:34

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesine verdiği demeçte, "NATO yönetiminin yeni öncelikli faaliyeti, Avrupa'daki lojistik ve ulaşım altyapısını iyileştirmek ve 'Askeri Schengen' kurmak. Bunun amacı, birlikleri Rusya sınırına sevk etme süresini en aza indirgemek" dedi.

"NATO, AVRUPA'DA SİLAH REZERVLERİ KURUYOR": NATO'nun günümüzde birliklerinin Transatlantik sevkıyatıyla ilgili konular üzerinde çalıştığını kaydeden Fomin, bu amaç doğrultusunda Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde silah, askeri teçhizat, mühimmat ve malzeme rezervleri kurulduğunun altını çizdi.

"8 ÜLKEDE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU": Rus bakan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla ABD'nin Avrupa'da konuşlu birliklerinden onlarca kat büyüklüğündeki takviye birliklerin hızlı şekilde sevkıyatı için gerekli bir lojistik rezervi kuruldu. Birliklerin kabulü ve konuşlandırılması için Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da 8 koordinasyon merkezi kuruldu."

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Avrupa ülkelerinin Rusya'yı daha etkili bir şekilde caydırmak için ‘Askeri Schengen' kurma konusunda anlaşmaları gerektiğini söylemişti.

ABD'li general, Avrupa ülkelerinin sınırlarından silah ve askeri malzeme sevkıyatlarının hızlı bir şekilde yapılması için özel kuralların uygulanması gerektiğini savunmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'dan NATO iddiası: Askeri sevkıyat için o 8 ülkede kuruldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro