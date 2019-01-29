Rusya'dan kritik Venezuela açıklaması: Hukuk dışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sierra-Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba ile görüşmesinin ardından gazetecilerin karşısına geçti. Basın toplantısında ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yönelik yaptırımlara tepki gösteren Lavrov, Maduro karşıtı muhaliflerin ABD'den hiçbir şekilde uzlaşmama konusunda talimat aldıklarını da iddia etti. Rus Bakan şunları dile getirdi;

"Bir kez daha altını çizmek istiyorum; ABD, Venezuela'da illegal şekilde iktidarı değiştirmek istiyor. Uluslararası toplumun diğer sorumlu katılımcılarıyla birlikte, Devlet Başkanı Maduro'nun yasal hükümetininin, Venezuela anayasasını koruma çabalarını ve krizi anayasal zeminde çözme girişimlerini destekleyeceğiz"

AÇIKÇA YASAL İKTİDARI DEVİRME YOLUNA GİDİYOR: ABD'nin Venezuela karşısında uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Rus Bakan, "ABD'nin ve yakın müttefiklerinin uluslararası hukukun tüm normlarını kaba şekilde ihlal ederek, bu Latin Amerika ülkesinde açıkça yasal iktidarı devirme yoluna gitmesi bizi tabii ki endişelendiriyor" diye konuştu.

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"MUHALEFET ABD'DEN TALİMAT ALIYOR": Venezuela'da Maduro karşıtı muhaliflerin, ABD'den uzlaşmama konusunda talimat aldığını iddia eden Lavrov, "Edindiğimiz bilgilere göre, bu muhalif hareketin yöneticileri, iktidar herhangi bir şekilde görevi bırakana kadar hiçbir şart altında uzlaşmaya yanaşmamaları konusunda ABD'den talimat alıyor" dedi.

Lavrov ayrıca, Venezuela'ya karşı uygulanan yaptırımların ülkedeki muhalifleri hukuk dışı eylemlere yönelttiğini savundu.