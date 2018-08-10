Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov’un 13-14 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Lavrov'un Ankara'da Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacağını söyleyen Zaharova, ziyaret kapsamında Lavrov ile Çavuşoğlu’nun görüşeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu ile Lavrov’un, ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Zaharova, "Taraflar ayrıca Suriye, Ukrayna, Ortadoğu, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini de istişare edecekler" dedi.