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Rusya'dan korkutan açıklama! Teröristlerin eline geçmiş olabilir

Rusya'dan korkutan açıklama! Teröristlerin eline geçmiş olabilir

Suriye'nin İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, MANPAD olarak bilinen ısı güdümlü taşınabilir uçaksavar füzelerinin teröristlerin eline geçmiş olması nedeniyle çok endişe duyduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 14:00 - Güncelleme: 05-02-2018 14:00

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, MANPAD olarak bilinen ısı güdümlü taşınabilir uçaksavar füzelerinin teröristlerin eline geçmiş olması nedeniyle çok endişe duyduklarını söyledi.

Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi yaşandı. Kriz Suriye’nin İdlib vilayetinde Rusya’ya ait bir SU-25 tipi savaş uçağının Serakib kasabı üzerinde düşürülmesiyle başladı. Bölgeye yaptığı bombardımanda 15 sivilin ölümüne yol açtığı ileri sürülen uçağın Rus pilotu düşmeden önce paraşütle atlamayı başardı. Ancak pilot kendisini yakalamaya gelen silahlı gruplara ateş açınca vurulup öldürüldü. Rus Sputnik Ajansı saldırının, Heyet Tahrir el Şam tarafından üstlendiğini ileri sürdü. Heyet Tahrir el Şam, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam’a katılmış gruplardan biri.

RUSYA: MANPAD’I NEREDEN BULDULAR?

Saldırı Rusya’da büyük yankı yarattı. Rusya saldırının MANPAD roketi ile yapıldığını ileri sürdü. DUMA Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin, militanların MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemini nereden aldığının araştırılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir ‘hava savunma füzeleri’nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek ABD’yi uyarmıştı.

ABD: BİZ VERMEDİK

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ’a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.

MANPAD NEDİR?

İngilizce “Man-portable air-defense systems” (Tik kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ifadesinin kısaltması olan MANPAT, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılıyor. Tek kişi tarafından kullanılabilmesi açısından son derece pratik bir silah. Omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla uçaklara ve diğer hava araçlarına kilitleniyor. Savaş uçakları çok alçak seviyede uçmadıkları sürece bu sistemlerce vurulamıyor.

Düşürülen Rus uçağının pilotuyla ilgili bomba görüntü

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MİSAFİR 05 Şubat 2018 14:40 AMERİKANIN İŞİDİR AMERİKA İNSANLIK DÜŞMANI HAİN TERÖRİST EMPERYALİST İŞGALCİ KATLİAMCI BİR SOYSUZ DEVLETTİR

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